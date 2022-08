L'A380 d'Emirates reviendra dans le ciel de Perth à partir du 1er décembre

Article publié le 30 août 2022 par David Dagouret

Ce service augmentera la capacité de près de 500 sièges par jour pour répondre à la forte demande.

À partir du 1er décembre, Emirates réintroduira son Airbus A380 à Perth, dans le cadre du renforcement des services de la compagnie vers l'Australie. Cette évolution augmentera le nombre de sièges d'Emirates entre son hub de Dubaï et Perth, avec près de 500 sièges disponibles sur chaque vol.



Le vol EK420 décollera de Dubaï à 02h45 pour arriver à Perth à 17h20 le même jour. Le vol EK421 partira de Perth à 22h20 pour atterrir à Dubaï à 05h25 le jour suivant. Cette rotation quotidienne en A380 remplacera le service quotidien actuel assuré en Boeing 777- 300ER entre Dubaï et Perth.



Depuis son vol inaugural à Perth en août 2002, Emirates a transporté près de 6 millions de passagers entre Perth et son hub de Dubaï, parcourant ainsi plus de 220 millions de kilomètres sur plus de 24 000 vols.



La compagnie aérienne a d’abord opéré quatre vols par semaine. Le service est devenu quotidien en mai 2003, suivi par l'ouverture du premier salon Emirates à Perth en février 2006.



La demande pour son offre a permis à Emirates d’introduire ses suites en Première Classe en mars 2008, déployées ensuite sur plusieurs rotations. Son Airbus A380 a atterri pour la première fois à Perth en mai 2015.

