PLAY prévoit de transporter 800 000 passagers cette année

Article publié le 30 août 2022 par David Dagouret

La compagnie islandaise a généré des revenus d'environ 150 millions de dollars.

PLAY prévoit de transporter environ 800 000 passagers en 2022 et de générer des revenus d'environ 150 millions de dollars. Le coût unitaire (CASK hors carburant) continue de diminuer rapidement avec l'augmentation des opérations, et la compagnie s'attend à un bénéfice opérationnel plus tard cette année. PLAY a atteint son objectif de coût à l'avance, étant inférieur à 4 cents US CASK hors carburant en raison d'un contrôle efficace des coûts et d'une économie d'échelle accrue avec plus d'avions.



Au cours du deuxième trimestre, l'accent a été mis sur la préparation de la montée en puissance opérationnelle de la compagnie aérienne avant le programme d'été et l'exploitation en hub-and-spoke. Au début du troisième trimestre, le réseau hub-and-spoke de PLAY était en place avec six avions en opération. PLAY a lancé avec succès des vols vers plusieurs nouveaux marchés durant le second trimestre.



Comme prévu, l'EBIT a été négatif d'un montant de 14,4 millions USD au deuxième trimestre 2022, car l'entreprise n'avait pas encore atteint d'économies d'échelle. PLAY continue de maintenir une position financière solide avec une trésorerie et des équivalents de trésorerie au 30 juin s'élevant à 39,5 millions de dollars. Le ratio de fonds propres était de 13,4% et la société n'a pas de dette extérieure portant intérêt.



Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2022 s'est élevé à 32,5 millions de dollars, contre 9,6 millions de dollars au premier trimestre. L'augmentation des revenus découle d'une activité accrue, de l'expansion du réseau de PLAY en un réseau en étoile (hub-and-spoke) et d'un flux de réservations important. La perte au deuxième trimestre s'est élevée à 14,3 millions de dollars contre 1,4 million de dollars pour la même période l'année dernière, à un moment où PLAY venait de démarrer ses opérations.



PLAY a transporté environ 182 000 passagers au deuxième trimestre et le coefficient d'occupation était de 74,8%. Le nombre de passagers a augmenté d'un mois sur l'autre et le coefficient de remplissage s'est renforcé. Cette tendance favorable s'est poursuivie au troisième trimestre, et 110 000 passagers ont voyagé avec PLAY en juillet, grâce principalement aux vols en correspondance de PLAY à travers l'océan Atlantique entre les principales villes d'Europe et des États-Unis. L'état des réservations pour l'automne et l'hiver reste satisfaisant.



Birgir Jonsson, PDG de PLAY, a déclaré : "Nous pouvons affirmer avec certitude que PLAY est désormais sorti de la phase difficile de démarrage et d'expansion et qu'une navigation plus fluide est à venir. Au cours des derniers mois, nous avons créé une base solide que nous utiliserons pour continuer à développer PLAY en tant qu'entreprise prospère. Le deuxième trimestre 2022 a été le dernier obstacle à la gestion de notre modèle économique qui est entré pleinement en vigueur en juillet, au début du troisième trimestre. Après une expansion rapide avec de nombreuses nouvelles destinations, le déploiement de nos opérations VIA et la réception de nouveaux avions, nos opérations sont maintenant stables. Je suis extrêmement fier des personnes travaillant chez PLAY qui ont réussi à démarrer cette entreprise pendant une période volatile dans un environnement commercial compliqué. Nous sortons maintenant de la phase de développement avec une situation financière solide, et les conditions externes nous sont enfin favorables après de forts vents contraires ces derniers trimestres. Le prix du pétrole, par exemple, baisse rapidement. Nous prévoyons des temps meilleurs à venir, notre statut des réservations est solide et nous prévoyons d'afficher un résultat d'exploitation positif plus tard cette année. Les gens ne sont clairement plus dissuadés de voyager à cause du coronavirus. Nous le voyons dans l'augmentation de nos réservations à long terme et une baisse de la couverture d'annulation. Nos principaux objectifs cet hiver sont de recevoir quatre nouveaux avions, qui seront ajoutés à notre flotte l'année prochaine, et d'embaucher plus de membres d'équipage. 300 personnes travaillent déjà chez PLAY et ce groupe sera encore plus important l'année prochaine lorsque nous en embaucherons 200 de plus."