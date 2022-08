Transavia France annonce l’ouverture de nouvelles lignes pour cet hiver

Article publié le 14 août 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost lancera des lignes vers Istanbul, Madrid et Tenerife dès octobre prochain.

Transavia a annoncé le lancement de nouvelles lignes pour la saison hivernale 2022-2023. La compagnie low-cost d'Air France-KLM lancera trois nouvelles liaisons depuis Paris Orly, Montpellier et Lyon à partir du 30 octobre 2022.

Transavia lancera une liaison entre Paris Orly et Istanbul à raison de 4 vols par semaine. Une liaison entre Montpellier et Madrid sera également lancée le 30 octobre à raison de 2 vols par semaine. Enfin, une dernière ligne sera lancée entre Lyon et Las Palmas à raison d'un vol par semaine.

Sur le même sujet