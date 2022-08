Vueling inaugure sa liaison entre Barcelone et Bastia

Article publié le 14 août 2022 par David Dagouret

Le premier vol entre ces deux villes a eu lieu le 03 août dernier.

Vueling, compagnie du groupe IAG, a annoncé avoir inauguré son premier vol entre l'aéroport de Barcelone - El Prat et celui de Bastia Poretta. Ce premier vol (VY6168) a décollé de Barcelone le 03 août dernier à 06h00 et a atterri en Corse à 07h30. Cette nouvelle route directe sera desservie deux fois par semaine, tous les mercredis et samedis.