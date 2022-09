Démonstration du Spitfire Mk XIV de la Ferté-Alais

Article publié le 19 septembre 2022 par David Dagouret

Nous vous avions annoncé l'arrivée d'un Spitfire sur le terrain mythique de Cerny - La Ferté-Alais en août dernier. Nous avons pu assister, hier, à une démonstration en vol de ce superbe appareil.

Ce Spitfire, RM927, a été Construit à la fin de 1944. Il a volé avec la Royal Air Force en 1945 puis la Force Aérienne Belge dans les années 50. Après avoir appartenu à plusieurs propriétaires successifs, le RM927 avait été acheté par Paul Andrew qui entama sa restauration. Il fut finalement stocké à Biggin Hill avant d’être acquis par W Air Collection.



Ce Spitfire a été restauré pendant plus d'un an et demi dans les ateliers de Richard Grace sur le terrain de Sywell au Royaume-Uni.



Le 04 août dernier, le Spitfire, immatriculé G-SXIV, s'est donc posé sur le terrain de Cerny - La Ferté-Alais et hier nous avons eu la chance de le voir lors d'une démonstration en vol.

Cliquez sur l'image pour voir un passage de sa démonstration en vol :

Cliquez sur l'image pour voir et surtout entendre le superbe son du Rolls-Royce Merlin :