easyJet ouvre une nouvelle liaison entre Lyon et Funchal

Article publié le 12 septembre 2022 par David Dagouret

Funchal sera desservie pour la première fois par easyJet depuis la France pour la saison hiver 2022-23.

easyJet a annoncé l'ouverture d'une nouvelle liaison entre Lyon et Funchal au Portugal à partir de la saison hiver 2022-2023. Cette nouvelle destination sera opérée deux vols par semaine, le mardi et le samedi. La liaison entre Lyon et Funchal sera disponible entre le 20/12/2022 et le 25/03/2023.



Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "L’envie de voyage des Français ne faiblit pas et leur appétit pour découvrir des destinations proches à un tarif abordable reste fort. Dans le contexte économique actuel nos clients sont plus que jamais attentifs au rapport qualité-prix et cette mise en vente très tôt dans l’année leur permet de bénéficier des meilleurs tarifs. Connue pour son climat, son vin et son artisanat, l'île de Funchal offre un dépaysement total pour un court séjour hors saison ou durant les vacances scolaires de le saison automne/hiver."





