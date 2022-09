Emirates Choisit le système AVANT UP de Thales pour sa flotte d'A350

Article publié le 17 septembre 2022 par David Dagouret

Emirates investit plus de 350 millions de dollars dans des systèmes de divertissement de bord de nouvelle génération pour sa nouvelle flotte d'A350

Emirates a sélectionné le nouveau système AVANT Up de Thales pour sa future flotte d'Airbus A350, dont la livraison est prévue en 2024.

L'investissement de plus de 350 millions de dollars (environ 349 millions d’euros) équipera sa flotte de 50 appareils A350 d’un système de divertissement à bord nouvelle génération.

La technologie du système AVANT Up de Thales comprend des écrans Optiq 4K QLED HDR, les seuls écrans d'avion utilisant la technologie QLED de Samsung avec plus d'un milliard de couleurs.

Le nouveau système de Thales fournira également une expérience de télévision en direct améliorée. Il offrira un plus grand choix de chaînes et d'actualités en direct dans la plus haute définition disponible, et ce à 13 000 mètres d’altitude.

Les clients Emirates bénéficeront également d’une meilleure connectivité. Grâce à Optiq, le premier écran intelligent offrant deux connexions Bluetooth et Wi-Fi intégré, ils pourront coupler plusieurs téléphones, tablettes, écouteurs ou même des manettes de jeu. La technologie supporte jusqu'à 60 watts USB-C, permettant de recharger rapidement les appareils.

Emirates est également la première compagnie aérienne au monde à choisir Pulse de Thales. Il s’agit d’une technologie brevetée de gestion de l'énergie garantissant que les performances de charge resteront stables, quel que soit le nombre d'utilisateurs rechargeant leurs appareils en même temps.

Adel al Redha, directeur d’exploitation d'Emirates a déclaré : "Emirates a toujours considéré le divertissement en vol comme un aspect essentiel de son expérience à bord. Nous avons été la première compagnie aérienne à installer des écrans individuels sur chaque siège, alors que c'était loin d'être la norme il y a plus de 30 ans. Aujourd'hui, le système de divertissements à bord maintes fois récompensé d’Emirates ice reste inégalé en termes de contenu et d'expérience. Ice a d’ailleurs notamment remporté consécutivement les prix "best-in-the-sky" au cours des 14 dernières années. Notre investissement dans les systèmes derniers cris de Thales pour notre nouvelle flotte d'A350 consolide notre avance et nous permet de porter l’expérience à bord de nos clients vers de nouveaux sommets."

Yannick Assouad, vice-président exécutif de Thales Avionics a déclaré : "Thales est fière de s’associer à Emirates pour l’aider à accomplir sa promesse de marque “Fly Better”. Le système AVANT Up de Thales fait bénéficier la compagnie des dernières technologies grand public dans l’aviation. En combinant la puissance dynamique primée de nos écrans Optiq 4K QLED HDR à des services numériques dernière génération, les clients Emirates peuvent s'attendre à l'extraordinaire."

