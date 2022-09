Emirates réintroduit son A380 sur ses vols directs vers Auckland et Kuala Lumpur

Article publié le 11 septembre 2022 par David Dagouret

A partir du 1er décembre, la compagnie rétablira ses opérations en Airbus A380 depuis et vers Auckland et Kuala Lumpur.

Emirates rétablira ses opérations de vols directes avec son Airbus A380 depuis et vers Auckland et Kuala Lumpur à partir du 1er décembre. Emirates dessert actuellement les deux villes via un service lié en Boeing 777-300ER. Il réalise une escale à Kuala Lumpur avant d'atterrir à Auckland. Le déploiement des vols directs en A380 garantira aux deux villes des liaisons directes depuis et vers Dubaï.

Les vols directs entre Dubaï et Auckland retrouveront leur statut de route la plus longue du réseau Emirates. Avec 14 200 km, il s’agit de l'un des vols commerciaux réguliers sans escale les plus longs au monde.

Le vol direct EK448 d'Emirates de Dubaï à Auckland décollera à 10h05 et arrivera à 11h05 le lendemain. Le vol retour partira d'Auckland à 21h15 et atterrira à Dubaï à 05h25 le lendemain. Toutes les heures sont locales.

Le vol EK 346 opéré via l’A380 Emirates vers Kuala Lumpur décollera de Dubaï à 03h30 et atterrira à 14h35. Le vol EK 343 partira de Kuala Lumpur à 1h45 et arrivera à Dubaï à 5h05.

