L'Air Legend 2022 de Villaroche en images

Article publié le 14 septembre 2022 par David Dagouret

Ce week-end s'est tenu à l'aérodrome de Melun Villaroche, l'édition 2022 du Air Legend.

L'édition 2022 du Paris Air Legend a donc eu lieu, le week-end dernier à l'aérodrome de Melun-Villaroche. Aeroweb-fr.net était présent samedi et malgré une météo très humide, nous avons pu voir de superbes appareils et assister à des belles démonstrations aériennes. Comme chaque année, le matin, les amoureux de l'aviation peuvent être au plus près des appareils en se rendant au parking.

Durant notre présence au Air Legend, nous avons pu croiser de nombreuses personnes dont certaines chantaient, d'autres dessinaient et enfin certaines se promenaient dans les allées avec des superbes costumes.

Satin doll Sisters :

Comme déjà indiqué le samedi après-midi nous avons pu voir les démonstrations d'appareils divers et variés comme entre autres : le Corsair, des Rafales, l'A400M, des Spitfire, etc...

Nous avons discuté avec des spectateurs présents ce samedi et beaucoup nous ont déclaré qu'ils étaient déçus par cette édition, car d'après eux, ils manquaient énormément d'appareils par rapport aux éditions précédentes. Certains ont même précisé que le show aérien était plus creux qu'avant.