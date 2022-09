Mondial de l'ULM : Le Stampe SV4-RS, la réplique ULM du légendaire Stampe - Vertongen SV-4b des années 30 (photos & vidéos)

Article publié le 8 septembre 2022 par David Dagouret

Aeroweb-fr.net a eu la chance de tester en vol le Stampe SV4-RS durant un vol au Mondial de l'ULM à Blois.

Le premier vol du Stampe SV4-RS remonte à 1933. En tant que successeur du Tiger Moth, il servit d'avion d'entraînement pour l'armée de l'air Belge et Française.

En 2007 la société belge, Ultralight Concept, a acquis les plans originaux du type SV-4b. Ultralight Concept a notamment réduit le poids à vide de 560 kg du SV-4b d'origine pour obtenir un poids de 295 kg pour la version ULM. Il s'agissait de redéfinir la structure complète avec les nouveaux matériaux. Seules les dimensions extérieures ont été maintenues.

En 2011, a débuté le projet de réaliser la construction à l'échelle 1 du légendaire Stampe SV4-b en version ultralégère. Après environ 5 ans de travail, le premier vol du Stampe SV4-RS eu lieu en décembre 2016. Fin 2021, près d'une centaine d'appareils ont été vendus.

Lors du Mondial de l'ULM qui s'est tenu le week-end dernier à Blois, cinq appareils étaient présentés au statique mais également en vol. Nous avons pu assisté dans un premier temps à la démonstration en vol d'un seul appareil puis en fin de journée à celle de deux Stampe SV4-RS. Nous avons été très surpris et impressionné par la présentation en vol de ces appareils.

Les pilotes ont démontré que ces ultralégers étaient capables d'effectuer des manœuvres incroyables pour un ULM. D'après le constructeur, la structure est réalisée avec des tubes en aluminium DURAL de haute qualité et de grande résistance. La structure peut résister à des facteurs de charge +5.4G / - 2.7 G avec une masse maximale au décollage de 525 kg.

Après ces superbes démonstrations, nous nous sommes rendus sur le stand de la société belge Ultralight Concept où nous avons pu voir de prêt ces appareils et connaître les caractéristiques de ce Stampe SV4-RS.

Les dimensions du Stampe SV4-RS sont les suivantes : envergure de 8,4 m, une longueur de 6,9 m et une hauteur de 2,6 m.

Les moteurs qui sont disponibles pour cet ULM est le Rotax 912 UL de 80 CV ou un Rotax 912 ULS de 100 CV.

Les caractéristiques en détail du Stampe SV4-RS sont les suivantes :

Masse maximum au décollage (MTOW) : 525 kg

Masse à vide : 315 kg

Vitesse de décrochage : 65 km/h

Vitesse de croisière : 135 km/h (régime à 65%)

Vitesse max VNE : 170 km/h

Distance de décollage : 100 m

Autonomie : 600 km

Capacité réservoir : 72 l

Le Stampe est également équipé d'un système de parachute intégré de marque BRS. Ce parachute est situé au dessus du cockpit et peut être déclenché par le pilote ou par le passager.

Au vu de notre intérêt pour le Stampe SV4-RS, la société Ultralight Concept a eu l'amabilité de nous inviter à tester en vol l'un de ses appareils. C'est donc le dimanche matin que nous avons pris place à bord de ce superbe aéronef avec comme pilote un ancien pilote de l'armée de l'air française.

Le pilote a démarré le Rotax 912 du Stampe SV4-RS et nous avons commencé à rouler vers la piste de décollage de l'aérodrome de Blois - Le Breuil. Comme les Stampe originaux, le Stammpe SV4-RS est muni d'un train d'atterrissage fixe classique avec une roulette de queue et pour circuler en toute sécurité, le pilote doit zigzaguer de gauche à droite afin d'avoir une bonne visibilité devant lui.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo :



Nous sommes arrivés au seuil de piste 30 et le pilote a eu l'autorisation de s'aligner et de décoller. Le pilote a donc poussé la manette des gaz à fond et l'appareil a pris de la vitesse. À environ 90 km/h, le pilote a tiré sur le manche et l'appareil s'est élevé dans les airs. Après un pallié d'accélération, l'appareil est monté pour atteindre son altitude. Le pilote a effectué quelques virages engagés pour nous montrer la maniabilité de l'appareil.

Cliquez sur l'image pour voir la vidéo du décollage :

Nous avons eu la chance de prendre durant quelques instants les commandes de ce superbe appareil et nous avons été agréablement surpris par la réaction de la machine par ces manoeuvres. Nous avons trouvé que ce Stampe SV4-RS est très agile et très stable avec des sensations de vol très agréable.

Nous sommes revenus sur le parquet des vaches avec de nombreuses étoiles dans les lieux.

cliquez sur l'image pour voir la vidéo de l'atterrissage :

Nous espérons qu'un jour ces superbes Stampe SV4-RS pourront être présentés aux publiques dans d'autres événements que celui de Blois et pourquoi les voir un jour par exemple dans un meeting tel que celui du "Temps des Hélices" qui se déroule tous les ans sur le mythique terrain de La Ferté-Alais.

