PLAY a transporté 109 000 passagers en août

Article publié le 12 septembre 2022 par David Dagouret

Le coefficient de remplissage pour ce mis d'août est de 86,9 %.

La compagnie aérienne islandaise, PLAY, a annoncé avoir transporté 108 622 passagers en août, un nombre quasi équivalent au mois précédent où PLAY a transporté 109 956 passagers.

En août, le coefficient d'occupation était de 86,9% contre un coefficient d'occupation de 87,9% en juillet et de 79,2% en juin.

En août, PLAY a lancé la vente de billets vers Washington Dulles (IAD) avec des liaisons quotidiennes qui seront opérées à partir du 26 avril 2023. Cette nouvelle ligne est la quatrième aux États-Unis, complétant les vols vers Baltimore (BWI), Boston (BOS) et New York (SWF).

PLAY a également annoncé une campagne de recrutement pour pourvoir 150 postes d'équipage de cabine et 55 postes de pilotes pour 2023. Il s'agit de la plus importante embauche à ce jour pour PLAY, et ceci soutiendra la croissance de l'entreprise au cours de l'année à venir, lorsque PLAY exploitera dix avions l'été prochain.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Après une expansion rapide avec le lancement de nombreuses nouvelles destinations, le déploiement de nos vols transatlantiques et la réception de nouveaux avions, nos opérations sont désormais stables et le business model est entré pleinement en vigueur. Je suis vraiment fier des personnes travaillant chez PLAY qui ont réussi à démarrer cette entreprise pendant une période volatile dans un environnement commercial compliqué.

Nous sommes sortis de la phase de développement avec une situation financière solide et enfin, les conditions externes sont plus favorables après de forts vents contraires. Nous prévoyons de beaux jours devant nous, et notre statut de réservation est solide. Il y a deux semaines, nous avons lancé la vente de billets pour Washington Dulles, une destination clé de notre expansion aux États-Unis. Nous avons immédiatement constaté une forte demande et les réservations pour l'été prochain ont déjà dépassé nos attentes. Nos principaux objectifs cet hiver sont de recevoir quatre nouveaux avions, qui seront ajoutés à notre flotte l'année prochaine, et d'embaucher plus de membres d'équipage."