Air Austral dévoile son programme de vols hiver 2022-2023

Article publié le 11 octobre 2022 par David Dagouret

La compagnie annonce un retour à des niveaux pré-Covid prévoyant un taux de couverture à 100% du réseau long-courrier et moyen-courrier 2019-2020 de la compagnie.

Air Austral dévoile son programme de vols pour la prochaine saison hiver 2022-2023, du 30 octobre 2022 au 25 mars 2023. La compagnie poursuit ainsi la réouverture de l’ensemble de ses destinations régionales et renforce son offre long-courrier.

La compagnie présente un programme des vols renforcé cet hiver entre la Métropole, La Réunion et Mayotte avec un vol quotidien minimum entre La Réunion et Paris et jusqu’à 7 vols hebdomadaires entre Mayotte et Paris.

S’agissant de son réseau régional, Air Austral prévoit la reprise de ses vols vers l’île Rodrigues à compter du 2 novembre 2022, à raison d’une fréquence hebdomadaire chaque mercredi, opérée en ATR72-600. Avec l’accord de son actionnaire de référence, la SEMATRA, la compagnie reprendra ses vols entre Pierrefonds (La Réunion) et Maurice à compter du 02 novembre 2022, à raison de 2 fréquences hebdomadaires chaque mercredi et samedi.

Air Austral maintient par ailleurs son programme des vols sur l’Asie en proposant jusqu’à deux fréquences hebdomadaires au départ de La Réunion vers Chennai en Inde et Bangkok en Thaïlande.

Air Austral disposera ainsi à nouveau d’un réseau complet de 17 destinations dans l’océan Indien pour la saison hiver 2022-2023. La compagnie propose également des connexions via l’aéroport Paris-CDG depuis 19 villes de province et Bruxelles en partenariat TGVAir.

Programme de vols entre la Métropole, La Réunion et Mayotte

Paris CDG - Réunion : jusqu’à 2 vols quotidiens opérés en Boeing 777-300ER.

Paris CDG - Dzaoudzi-Pamandzi à Mayotte : 4 vols hebdomadaires minimum et jusqu'à 7 vols hebdomadaires opérés en Boeing 787-8.

Programme régional au départ de La Réunion

Réunion - Mayotte : un vol quotidien minimum et jusqu’à 9 vols hebdomadaires.

Réunion - Rodrigues : un vol hebdomadaire.

Réunion > Rodrigues : Départ de RUN à 15h35 – Arrivée à RRG à 17h35 (en heures locales) – Vol UU751

Rodrigues > Réunion : Départ RRG à 18h35 – Arrivée à RUN à 20h35 (en heures locales) – Vol UU752

Réunion - Maurice : jusqu’à 4 vols quotidiens.

Pierrefonds (La Réunion) - Maurice : 2 vols hebdomadaires.

Pierrefonds > Maurice : Départ ZSE à 09h35 – Arrivée à MRU à 10h30 (en heures locales) – Vol UU118

Maurice > Pierrefonds : Départ MRU à 08h00 – Arrivée à ZSE à 08h50 (en heures locales) – Vol UU119

Réunion-Madagascar : Tananarive : un vol quotidien.

Nosy Be : jusqu’à 4 fréquences hebdomadaires.

Tamatave : 2 fréquences hebdomadaires.

Diego-Suarez : 1 fréquence hebdomadaire.

Tuléar : 1 fréquence hebdomadaire.

Fort-Dauphin : 1 fréquence hebdomadaire.

Majunga : 3 fréquences hebdomadaires via Mayotte opérées par sa filiale Ewa Air.

Réunion-Johannesburg : jusqu’à 3 fréquences par semaine.

Réunion-Chennai : jusqu’à 2 fréquences hebdomadaires.

Réunion- Bangkok : Jusqu’à 2 fréquences hebdomadaires.

Réunion-Seychelles : jusqu’à deux fréquences par semaine.

Réunion-Moroni (Comores) : 1 vol par semaine et jusqu’à deux fréquences hebdomdaires en haute saison

