Corsair dévoile son programme pour l’hiver 2022-2023

Article publié le 11 octobre 2022 par David Dagouret

La compagnie aérienne a aussi confirmé la commande de 4 A330neo supplémentaires.

La compagnie aérienne Corsair dévoile son programme hiver 2022-2023. Après deux années au cours desquelles les voyages ont été limités et difficiles à organiser à cause des nombreuses contraintes liées à la Covid, les tendances de réservations chez Corsair ont été supérieures à celles de 2019, avec +6% de passagers en juillet 2022 (vs 2019) et +8% pour août.

Corsair annonce la réouverture des liaisons au départ de la province vers les Antilles. A partir du 11 décembre 2022 jusqu’au 23 avril 2023, les Bordelais pourront rejoindre Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Les Lyonnais pourront aussi découvrir la Guadeloupe du 16 décembre 2022 au 21 avril 2023. Direction Fort-de-France en Martinique pour les Nantais du 15 décembre 2022 au 27 avril 2023.

Vers l’océan Indien, Corsair poursuit les liaisons au départ de Lyon et Marseille avec jusqu’à 2 vols par semaine. Ce programme est ensuite complété par les destinations traditionnelles de la compagnie aérienne. Corsair desservira les Antilles jusqu’à 11 vols par semaine pour Pointe-à-Pitre et jusqu’à 10 vols par semaine pour Fort-de-France au départ de Paris-Orly. Dans l’océan Indien, jusqu’à 12 fréquences seront prévues par semaine au départ de Paris-Orly pour La Réunion et 4 fréquences vers Mayotte, via La Réunion.

A partir du 22 octobre 2022, Corsair reliera Paris-Orly à la République dominicaine jusqu’à 2 fréquences par semaine.

Sur la Côte d’Ivoire, Corsair dessert Abidjan en quotidien, à raison de 7 vols par semaine.

Le gouvernement mauricien a pour objectif accueillir 1,4 million de touristes d’ici juin 2023 sur son île. Corsair programme 6 vols par semaine à partir de fin octobre 2022 pour la saison hiver, avec jusqu’à 4 vols directs depuis Paris Orly et 2 vols au départ de la province (Lyon/Marseille).

Outre l’augmentation des fréquences sur les destinations déjà existantes et la réouverture des liaisons province-Antilles, Corsair ouvre une nouvelle liaison : Paris-Orly / Cotonou.

La compagnie aérienne va desservir le Bénin avec jusqu’à 3 vols directs par semaine (les mardis, jeudis et dimanches) à partir du 8 novembre 2022.

Pour réaliser ce programme, Corsair possède une flotte de 5 A330neo et de 4 A330-300. Tous les appareils sont configurés en tri-classes (Business, Premium et Economy. D’ici 2024, la compagnie aérienne recevra 4 A330neo supplémentaires.

