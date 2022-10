Delta reprend sa ligne entre Paris et Los Angeles

Article publié le 2 octobre 2022 par David Dagouret

Cette ligne sera lancée dès le 09 mai 2023 et opérée en Airbus A330-900.

Delta Air Lines reprendra ses vols au départ de Paris (CDG) à destination de Los Angeles (LAX) l'été prochain, à compter du 9 mai 2023, rétablissant une liaison quotidienne sans escale entre la France et la côte ouest des Etats-Unis. Cela portera le réseau de la compagnie aérienne à 11 vols quotidiens entre Paris-Charles de Gaulle et les États-Unis l'année prochaine.

Combinées avec leur partenaire Air France, les deux compagnies aériennes exploiteront près de 300 vols hebdomadaires entre la France et les États-Unis en 2023. Tous les vols entre la France et les États-Unis sont également opérés en collaboration avec KLM et Virgin Atlantic.

L'annonce de cette liaison est partie intégrante du plus vaste programme transatlantique jamais réalisé par Delta, offrant environ 620 vols hebdomadaires vers 11 aéroports américains à partir de 32 marchés européens.

Delta opèrera des Airbus 330-900 entre Paris et Los Angeles, proposant un choix de quatre expériences en cabine, dont les Delta One Suites et Delta Premium Select.

Horaires des vols Delta quotidiens entre et Paris et Los Angeles à compter du 9 mai 2023 :

DL291 départ de Paris à 15h20, arrivée à Los Angeles à 18h20

DL290 départ de Los Angeles à 17h00, arrivée à Paris à 13h05 (+1 jour)

Nicolas Ferri, vice-président de Delta pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Inde a déclaré : "Paris est une plaque tournante stratégique et importante pour Delta et avec notre vol sur Los Angeles, nous ajoutons plus d'options sans escale pour nos clients vers les destinations américaines. Nous savons que le vol sans escale vers Los Angeles faisaient défaut à nos clients. Nous sommes ravis de le rouvrir avec un service à bord amélioré et un nouveau terminal à LAX pour s'assurer qu'ils profiteront d'une expérience accrue à la fois au sol et dans les airs."





