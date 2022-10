easyJet collabore avec l’Office National Marocain du Tourisme

Article publié le 18 octobre 2022 par David Dagouret

Présent au Maroc depuis 2006, easyJet y a déjà transporté des millions de passagers.

L'Office National Marocain du Tourisme et easyJet ont réaffirmé le 06 octobre dernier, leur engagement pour la promotion du tourisme dans le pays. Présent au Maroc depuis 2006, easyJet y a déjà transporté des millions de passagers. easyJet transporte chaque année et depuis sept pays européens plus d’un million de passagers vers le Maroc, ce qui en fait la deuxième compagnie aérienne à Marrakech et la cinquième dans le pays.



Johan Lundgren, Directeur Général d'easyJet a déclaré : "Nous restons engagés au Maroc et nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec l'Office National Marocain du Tourisme. Grâce au contrat que nous venons de signer nous prévoyons de travailler main dans la main avec l'ONTM pour promouvoir le tourisme dans le pays au cours de la prochaine saison hivernale. Cette année, easyJet opère 22 lignes à destination et au départ de Marrakech et d'Agadir - plus du double de la même période l'année précédente - et reprendra la desserte d'Essaouira l'été prochain. Nous lancerons également une nouvelle ligne entre Lisbonne et Marrakech à la fin du mois, avec deux vols par semaine. Nous sommes impatients de travailler ensemble maintenant et dans les années à venir pour promouvoir le Maroc en tant que destination et tout ce qu'il a à offrir, tout au long de l'année."



Garry Wilson, Directeur Général d'easyJet holidays a déclaré : "Depuis le lancement d’easyJet holidays en 2019, nous avons vu le Maroc devenir une destination de choix pour les voyageurs, avec une augmentation significative des touristes qui réservent un forfait vacances dans le pays pour l'année à venir. Au fur et à mesure de la croissance et de l'expansion de notre activité, nous allons renforcer notre offre de séjours pour accompagner le développement et l'augmentation de la demande, et travailler en collaboration avec l'ONTM pour apporter une meilleure visibilité des destinations marocaines auprès des clients actuels et à venir d’easyJet holidays."



Adel El Fakir, Directeur Général de l'Office National Marocain du Tourisme a déclaré : "Il s'agit d'un moment clé pour l'Office national du tourisme du Maroc, car nous renforçons nos relations avec la deuxième compagnie aérienne en Europe et nous assurons ainsi un partenariat sur le long terme avec les principaux acteurs internationaux au Maroc. easyJet est un acteur majeur dans certaines de nos destinations stratégiques comme Agadir, Essaouira et Marrakech et nous souhaitons étendre ce partenariat à d'autres destinations. Nous souhaitons également renforcer le partenariat avec easyJet Holidays, la branche tour opérateur du groupe. Grâce à ces engagements, nous visons à étendre les opérations d'easyJet au Maroc et à faciliter aux voyageurs européens l'accès à l’unique Expérience Marocaine. easyJet et l'ONMT travaillent également ensemble sur un accord à long terme pour les cinq prochaines années qui permettra une coopération stratégique avec l'ONMT afin de promouvoir le tourisme dans le pays à travers le développement de produits touristiques et le marketing."





