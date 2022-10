Article publié le 2 octobre 2022 par David Dagouret

easyJet sera en mesure d'éliminer 78 % de ses émissions de carbone par passager/kilomètre d'ici à 2050.

easyJet a dévoilé le 26 septembre dernier, sa feuille de route pour une stratégie "zéro émission" d’ici à 2050. Cette initiative vient compléter l’adhésion de la compagnie l’année dernière à "Race to Zero", un programme soutenu par les Nations Unies. En mettant l'accent sur les nouvelles technologies, cette feuille de route est la plus ambitieuse présentée par une compagnie aérienne à ce jour. En effet, une fois les technologies zéro émission disponibles, easyJet sera en mesure d'éliminer 78 % de ses émissions de carbone par passager/kilomètre d'ici à 2050, les émissions résiduelles étant traitées par une technologie de retrait de carbone. L'ambition ultime d'easyJet est de parvenir à des vols à zéro émission de carbone pour l'ensemble de sa flotte.

Les avancées des technologies zéro émission de carbone s'accélèrent alors que Rolls Royce, partenaire d’easyJet, boucle les préparatifs pour les premiers essais au sol d'un moteur à hydrogène.

Cette transition vers une technologie zéro émission s’accompagne de plusieurs engagements pris par easyJet dans sa feuille de route : le renouvellement de la flotte, l'efficacité opérationnelle, la modernisation de l'espace aérien, le carburant durable et la technologie de retrait de carbone. La compagnie fait figure de pionnière sur le sujet de la réduction de ses émissions de carbone et a déjà réduit de plus d’un tiers ses émissions de carbone par passager et par kilomètre, au cours des vingt dernières années.

la compagnie aérienne annonce un investissement de plusieurs millions de livres sterling dans les dernières technologies aériennes pour l'ensemble de sa flotte. Cela lui permettra de réaliser des réductions substantielles et permanentes d'émissions de carbone à court terme grâce à l'optimisation des descentes d'avion. easyJet a également confirmé avoir passé un contrat avec son fournisseur Q8Aviation pour tout le SAF – Sustainable Aviation Fuel – requis pour les cinq prochaines années comme indiqué dans sa feuille de route.

La feuille de route a été élaborée sur la base des connaissances et des avancées technologiques actuelles et pourra être ajustée dans le temps et certains éléments revus à la hausse ou à la baisse. La compagnie avait précédemment annoncé un objectif transitoire de réduction de 35 % de l’intensité de ses émissions de carbone d'ici 2035 validé par l'initiative Science-Based Targets (SBTi), faisant d'easyJet la première compagnie aérienne low cost à annoncer la validation par le SBTi de son objectif transitoire de réduction de carbone.

Johan Lundgren, Directeur Général d’easyJet a déclaré : "Questionner et bousculer le statu quo est dans notre ADN. Nous avons rendu le voyage en avion abordable pour tous il y a plus de 25 ans et menons aujourd’hui la décarbonation du secteur. Aujourd'hui, nous sommes la première compagnie aérienne à présenter une feuille de route ambitieuse dans laquelle la technologie zéro émission de carbone joue un rôle clé pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 et par conséquent nous permettre d’opérer des vols à zéro émission de carbone sur l'ensemble de notre flotte. Cette ambition franchit aujourd'hui une étape, alors que notre partenaire Rolls-Royce effectue les derniers préparatifs pour le début des essais au sol du moteur hydrogène. La décarbonation de l'aviation est un chantier majeur auquel participe l'ensemble du secteur, mais nous avons également besoin du soutien des gouvernements britannique et européens pour nous aider à atteindre l'objectif de zéro émission nette. Pour cela nous avons clairement identifié les mesures essentielles qui doivent être prises. Nous pouvons désormais nous concentrer sur les actions qui nous permettront d'atteindre le zéro émission nette dans les années à venir, contribuant ainsi à garantir un avenir durable pour l'aviation, dans l'intérêt de la prochaine génération et de notre planète."





