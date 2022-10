La Compagnie lance son programme de vols pour l’hiver 2022-2023

Article publié le 21 octobre 2022 par David Dagouret

La saison hivernal de La Compagnie se tiendra du 31 octobre 2022 au 26 mars 2023.

Cet hiver, La Compagnie rétablit un service quotidien entre Paris (Orly) et New York (Newark), avec sept vols par semaine.



La Compagnie continuera à proposer des vols directs entre l’aéroport de Newark (EWR) et l’aéroport de Milan Malpensa (MXP), en passant de cinq à six rotations par semaine.



Alors que les vols directs entre New York et Nice Côte d'Azur (NCE) seront de retour à compter du 15 avril 2023, La Compagnie s'est associée à EasyJet pour offrir à ses clients des correspondances fluides vers le Sud de la France cet hiver. Les passagers en provenance de Nice peuvent réserver, sur le site de La Compagnie, leur vol vers Orly avec Easyjet, ainsi que le vol entre Paris et New York à bord de La Compagnie en une seule réservation.



Pour ceux qui planifient déjà leurs vacances de fin d’année, La Compagnie propose une offre de dernière minute sur les voyages vers New York depuis Paris et Milan en novembre et décembre. Du 17 au 31 octobre, les voyageurs peuvent réserver des vols directs aller-retour vers New York, depuis Paris à partir de 1 350 euros, ou depuis Milan pour 1400 euros.

