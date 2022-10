L'armée de l'Air et de l'Espace annonce le renouvellement de l'accord transfrontalier de posture permanente de sûreté aérienne entre la France et la Suisse

Article publié le 21 octobre 2022 par David Dagouret

L’accord de police du ciel entre la Suisse et la France a été renouvelé ce mardi 18 octobre à Meiringen (Suisse). Datant de 2004, il est le plus ancien traité de ce genre en Europe.

Le général de brigade Werner Epper, commandant en second des Forces aériennes suisses, et le général de division aérienne Dominique Tardif, sous-chef activité de l’armée de l’Air et de l’Espace, ont renouvelé ce mardi 18 octobre à Meiringen (Suisse) l’accord de police du ciel entre la Suisse et la France. Datant de 2004, il est le plus ancien traité de ce genre en Europe.



Cet accord bilatéral permet une coopération transfrontalière fluide en matière de sûreté aérienne.



Pierre angulaire de la souveraineté et de la protection, les missions de police du ciel englobent la surveillance de l’espace aérien, l’assistance aux aéronefs en difficulté et s’étendent jusqu’à l’intervention d’avions de combat armés pour faire respecter les règles. Les centres nationaux opérationnels suisse et français en charge des mesures de sûreté aérienne travaillent quotidiennement ensemble. Des exercices sont planifiés régulièrement afin d’entrainer les différents acteurs à la réalisation de missions dans lesquelles les plastrons traversent la frontière.