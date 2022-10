Le Beluga livre un satellite Airbus au Centre spatial Kennedy

Article publié le 20 octobre 2022 par David Dagouret

Le BelugaST a utilisé 30% du carburant durable pour son vol depuis Toulouse.

Un avion spécial a atterri au Centre spatial Kennedy de Cap Canaveral en Floride le week-end dernier: l'Airbus BelugaST (A300-600ST), livrant le satellite HOTBIRD 13G construit par Airbus pour Eutelsat. L'Airbus BelugaST (A300-600ST) a livré le satellite HOTBIRD 13G, construit par Airbus pour Eutelsat, peu de temps après que son jumeau, HOTBIRD 13F, ait été lancé par une fusée Falcon 9 de SpaceX.



Il s'agit des premiers membres de la nouvelle famille de satellites de télécommunications "Eurostar Neo" d'Airbus, basés sur une plate-forme et des technologies de nouvelle génération développées avec le soutien de l'Agence Spatiale Européenne (ESA) et d'autres organismes, notamment le Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) et l'Agence spatiale britannique (UKSA).



Cette étape marque également la première visite du Beluga aux États-Unis depuis 2009, lorsqu'il a transporté le module européen "Tranquility" de la station spatiale internationale. Pour cette dernière mission, le Beluga a utilisé 30% de carburant durable pour son vol de départ de Toulouse - reflétant les ambitions de décarbonation d'Airbus.



Jean-Marc Nasr, responsable des systèmes spatiaux chez Airbus a déclaré : "C'est un véritable honneur de présenter consécutivement deux satellites pour notre client Eutelsat : deux bijoux technologiques européens au Centre du monde spatial. Le soutien d'Airbus à l’autonomie européenne est souligné par le transport de notre satellite dans le fameux Beluga - un véritable exemple de synergies Airbusiennes !"