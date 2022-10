Toki Air choisit le GMA ATR pour soutenir ses nouvelles opérations

Article publié le 2 octobre 2022 par David Dagouret

La nouvelle compagnie aérienne japonaise signe un contrat de dix ans pour soutenir sa flotte d’ATR.

ATR et Toki Air, une nouvelle compagnie aérienne japonaise, ont annoncé la signature d’un contrat de maintenance globale (GMA) dans le cadre du lancement de ses opérations prévu pour 2023, avec deux ATR 72-600 en leasing. Toki Air, quatrième opérateur d’ATR au Japon, a pour ambition de déployer ses services pour revitaliser la ville de Niigata en augmentant les liaisons au sein et entre les régions environnantes, en reliant les communautés et en soutenant la croissance de manière responsable.

La compagnie aérienne japonaise assurera la fiabilité de ses nouvelles opérations au moyen d’un contrat GMA ATR d’une durée de dix ans qui couvre la mise à disposition d’un stock de pièces de rechange sur le site de la compagnie, le service commun d’échange de composants remplaçables en piste, la réparation des composants dont le remplacement peut être effectué en piste, la révision des pales d’hélices et des trains d’atterrissage.

Masaki Hasegawa, Directeur délégué de Toki Air, a déclaré : "Le fait de débuter nos opérations avec des avions ATR couverts par le GMA ATR est pour nous l’assurance d’offrir une connectivité aérienne responsable et fiable aux communautés de Niigata et des régions environnantes. Le GMA d’ATR nous garantit de bénéficier de l’expertise du constructeur et de disposer de l’infrastructure adéquate pour optimiser nos opérations. La disponibilité et l’étendue du support offert dans le cadre du GMA en font la meilleure option disponible pour les opérateurs d’ATR et une solution idéale pour nous."

David Brigante, Directeur des Programmes et du Support client d’ATR a déclaré : "Toki Air s‘est donné pour mission de revitaliser un certain nombre de régions isolées et de fournir une connectivité essentielle pour permettre aux japonais vivant dans des zones reculées d’accéder à des hubs plus importants. Le fait de choisir des avions ATR couverts par un contrat GMA d’une durée de dix ans, pour soutenir leur ambition, représente un témoignage solide de la confiance qu’ils nous portent. Nous sommes heureux de compter Toki Air parmi nos nouveaux opérateurs et d’offrir, grâce à nos avions et nos services, la solution idéale, pour soutenir une vision commune."





