Amelia devient membre fondateur de l’AZEA

Article publié le 25 novembre 2022 par David Dagouret

Amelia rejoint l’AZEA - Alliance for Zero Emission Aviation - mise en place par la Commission européenne.

En juin 2022, la Commission européenne lançait l’AZEA : une coalition d’acteurs privés et publics qui s’engagent à œuvrer pour une Europe plus verte grâce à une aviation sans émission.

Comment ? En rejoignant cette alliance, les 82 signataires travailleront main dans la main pour faciliter le développement des aéronefs à hydrogène et à propulsion électrique. Une feuille de route sera établie pour définir les étapes à franchir, les contraintes à prendre en compte et les actions à entreprendre pour mener à bien ce projet. La variété d’acteurs permet une véritable synergie et une appréhension complète de l’enjeu. C’est donc ensemble que les parties prenantes contribueront à l’objectif européen de neutralité climatique pour 2050.

Amorcé en 2021, Amelia Green est le département interne dédié au changement énergétique du groupe aéronautique Amelia by Regourd Aviation. Soucieuse des problématiques environnementales actuelles et consciente de son potentiel pour faire bouger les lignes, l’entreprise place dès lors le renouvelable au cœur de son développement.

A travers des actions fortes (engagement Target True Zero, partenariats respectivement avec Thales et Universal Hydrogen), Amelia se positionne comme la compagnie européenne pionnière de la décarbonation de l’aviation régionale.

Solenne Regourd, responsable du pôle Amelia Green a déclaré : "En devenant membre fondateur de l’AZEA, Amelia poursuit ses objectifs et s’ancre un peu plus durablement dans la transition énergétique de l’aviation."