CFM et Air France Industries KLM Engineering & Maintenance étendent le réseau MRO pour les moteurs LEAP

Article publié le 3 novembre 2022 par David Dagouret

AFI KLM E&M couvrira une gamme complète de services MRO pour les moteurs LEAP-1A et LEAP-1B.

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance a signé un contrat CBSA (CFM Branded Service Agreement) pour les moteurs LEAP-1A et LEAP-1B. Selon les termes de cet accord, AFI KLM&M fournira une gamme complète de services MRO pour les opérateurs du LEAP dans le monde entier.

Le choix du groupe Air France-KLM d'acheter 200 moteurs LEAP-1A pour équiper sa nouvelle flotte d'Airbus A320neo et A321neo, plus tôt dans l'année, contribuera également à renforcer l'expertise de la société en matière de services LEAP.

François Planaud, Directeur Support et Services de Safran Aircraft Engines, société-mère de CFM International a déclaré : "CFM est fier qu'AFI KLM E&M rejoigne l'équipe MRO du LEAP. L'intégration d'un fournisseur aussi important et réputé améliore et renforce considérablement notre réseau MRO ouvert. Grâce à sa grande expérience des moteurs tels que le CFM56, le GE90 et le GEnx, à ses capacités d'innovation et à sa volonté constante de concevoir de nouvelles solutions, AFI KLM E&M contribuera sans aucun doute de manière significative au développement continu du soutien de classe mondiale pour le moteur LEAP, tout au long de son cycle de vie."

Tom Levin, Directeur Stratégie Après-vente de GE Aerospace, société mère de CFM International a déclaré : "Nous entretenons une relation de plusieurs décennies avec AFI KLM E&M et nous sommes reconnaissants de renforcer ce partenariat. AFI KLM E&M réalise déjà des Quick turns LEAP aujourd'hui, lui permettant de fournir immédiatement aux clients une solution compétitive alors que la demande de maintenance des moteurs LEAP va augmenter considérablement au cours des prochaines années."





