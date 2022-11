easyJet a inauguré deux nouvelles liaisons depuis Paris CDG

Article publié le 24 novembre 2022 par David Dagouret

La compagnie orange a inauguré sa ligne entre Paris CDG et Liverpool ainsi que celle entre Paris CDG et Palerme.

easyJet renforce son offre pour la saison hivernale et a inauguré deux nouvelles liaisons reliant Paris Charles de Gaulle à Liverpool et Palerme.

easyJet a inauguré la nouvelle liaison entre Paris CDG et Liverpool le 30 octobre. Entre cinq et six vols sont programmés par semaine dès le mois de décembre.

La liaison Paris CDG-Palerme a quant à elle été inaugurée le 1er novembre dernier. Deux vols sont programmés par semaine, les mardis et samedis, jusqu’au 25 mars 2023.