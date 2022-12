Emirates et flydubai célèbrent 5 ans de partenariat

Article publié le 29 novembre 2022 par David Dagouret

Ce partenariat a permis à 11 millions de clients de voyager sur plus de 250 000 vols.

Novembre marque les cinq ans du partenariat signé entre Emirates et flydubai. Le réseau conjoint des deux compagnies s'est considérablement développé, permettant à plus de 11 millions de clients de voyager sur plus de 250 000 vols, depuis le lancement du partenariat en 2017.

Ce partenariat se caractérise par un réseau conjoint intégré, un programme de vols optimisé, une connectivité facilitée à l'aéroport international de Dubaï (DXB) entre les terminaux 2 et 3, ainsi que des Miles à cumuler sur le programme de fidélité commun Emirates Skywards.

Aujourd'hui, les clients ont accès à 215 destinations dans 98 pays, avec plus de 250 vols en partage de code. Les clients d'Emirates peuvent réserver des vols vers plus de 80 destinations desservies par flydubai et les clients de flydubai peuvent choisir parmi plus de 99 destinations Emirates. Les destinations préférées des touristes et des voyageurs d’affaires sont les suivantes : Katmandou, le Koweït, les Maldives, Tel Aviv et Zanzibar.

Plus de 8,5 millions de membres ont pu profiter des avantages du programme de fidélité commun d'Emirates et de flydubai, gagnant 150 milliards de Skywards Miles au cours des cinq dernières années.

Les clients bénéficient d'un enregistrement facilité, de transferts de bagages plus efficaces, d'un accès aux salons d'Emirates au Terminal 3 et au salon flydubai au Terminal 2, de temps de correspondance réduits grâce à l'extension du programme de vols des deux compagnies, et de connexions pratiques vers 33 destinations flydubai opérées depuis le Terminal 3 d'Emirates à DXB.

De nouvelles opportunités de voyage sont à disposition des 270 000 passagers volant sur les deux compagnies chaque mois. Emirates et flydubai continuent en effet à accentuer leurs rotations. Les clients bénéficient ainsi d'une plus grande flexibilité avec plusieurs départs quotidiens vers des destinations comme le Bahreïn, le Koweït, Karachi, les Maldives, les principales villes d'Arabie Saoudite et Tel Aviv. Les deux compagnies aériennes continuent également d'étendre leurs réseaux, Emirates ayant récemment rétabli ses vols vers Rio de Janeiro et Buenos Aires. En 2022, le réseau de flydubai s'est développé de façon inédite, avec le lancement de nouveaux vols vers Al Ula, Namangan, Osh, Pise et Samarkand, pour n'en citer que quelques-uns. flydubai a également annoncé de nouvelles opérations vers Gan aux Maldives, Cagliari et Milan-Bergamo en Italie, Corfou en Grèce et Krabi et Pattaya en Thaïlande à partir de 2023, ainsi que la reprise de ses vols vers Abha, Ha'il, Hofuf et Tabuk en Arabie saoudite.

À partir de ce mois, Emirates aménage 120 de ses avions avec les nouveaux sièges Économie Premium, dans le cadre d'un investissement de 2 milliards de dollars. Ce programme de modernisation inclut également des options de restauration améliorées et plus écologiques. flydubai a lancé un nouveau siège inclinable en Classe Affaires offrant plus de confort aux clients sur les vols en court et moyen-courriers. flydubai a également enrichi sa flotte pour atteindre 70 Boeing 737. La compagnie va réaménager certains avions de sa flotte et équiper ses futurs avions de nouveaux sièges en Classe Affaires.

