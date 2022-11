Eva Air arrive à Munich

Article publié le 18 novembre 2022 par David Dagouret

La compagnie taiwanaise reliera Taïwan à Munich quatre fois par semaine.

La compagnie aérienne taïwanaise, EVA AIR, s'est rendu pour la première fois en Allemagne et propose désormais quatre vols par semaine de Taipei à Munich. Les vols vers la métropole taïwanaise partiront de Munich les lundis, mercredis, vendredis et samedis. Un Dreamliner moderne - l'avion long-courrier Boeing 787-9 sera utilisé mais le premier vol a été opéré par un Boeing 777, immatriculé B-16722, avec sa livrée spéciale "Hello Kitty".

Sur le même sujet