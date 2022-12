Jean-François Dominiak annonce son départ d’ASL Airlines France

Article publié le 29 novembre 2022 par David Dagouret

ASL Aviation Holdings annoncera très prochainement la nomination du nouveau directeur général d'ASL Airlines France.

Jean-François Dominiak a annoncé qu'il quittait ses fonctions de Directeur Général d’ASL Airlines France. Il en a informé le personnel de la compagnie dans une communication interne.

Jean-François Dominiak a déclaré : "Le temps est venu pour moi de partir et d'explorer de nouveaux espaces."

Jean-François Dominiak a débuté sa carrière chez Air Inter, où il a notamment contribué à la création d'ICS, la société de fret d'Air Inter, avant de participer à la création de L'Aéropostale, filiale commune du groupe Air France et de La Poste, où il a occupé successivement les postes de directeur financier, puis de directeur commercial.

En 2000, Jean-François Dominiak devient Directeur Général d’Europe Airpost, la compagnie détenue à 100% par La Poste qui remplace L'Aéropostale. En 2008, Europe Airpost est l’une des compagnies fondatrices du groupe ASL, est rebaptisée ASL Airlines France en 2015. Pendant toute cette période, Jean-François Dominiak a dirigé la compagnie aérienne qui a développé ses services de transport de passagers et de fret, confirmant sa réputation de qualité et de fiabilité.

Dave Andrew, directeur général d'ASL Aviation Holdings, a déclaré : "Passer vingt-deux ans à la tête d'une compagnie aérienne est un exploit remarquable et très inhabituel dans notre secteur. La longévité et les résultats de Jean-François à ce poste démontrent sa parfaite connaissance du transport aérien français et européen, son dynamisme, ses capacités d’adaptation et son sens de l’innovation, autant de qualité qui lui ont permis de réagir aux évolutions du marché. Ses connaissances et sa perspicacité ont été très précieuses, et Jean-François a joué un rôle important dans le succès et les réalisations du Groupe. Nous lui souhaitons tout le succès dans ses projets."

