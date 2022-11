La Police Espagnole reçoit ses premiers Airbus H135

Article publié le 7 novembre 2022 par David Dagouret

Au total, le ministère de l'intérieur espagnol recevra 18 exemplaires.

Airbus a annoncé avoir livré les deux premiers H135 destinés à la garde civile et à la police nationale espagnoles. Cette livraison fait suite au contrat d'achat pour 36 exemplaires du H135 , signé avec la direction générale de l'armement et du matériel (DGAM) fin 2021 pour le ministère de la défense et de l'intérieur espagnoles. Au total, le ministère de l'Intérieur espagnol recevra 18 exemplaires.

Les nouveaux hélicoptères permettront à la police nationale et à la Guardia Civil de remplacer les hélicoptères Bölkow Bo 105. Ces Airbus H135 seront notamment utilisés pour les activités de police, surveillance et sauvetage.

