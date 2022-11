L’ATR 42-600 fait son entrée sur le marché chinois

Article publié le 18 novembre 2022 par David Dagouret

Les autorités de l’aviation civile chinoises approuvent le certificat de type.

L’administration de l’aviation civile chinoise (CAAC) a validé le certificat de type du modèle ATR 42-600. Cette étape-clé permet à ATR d’entrer à nouveau sur le marché chinois avec une commande ferme de la part d’un client non dévoilé pour trois appareils.

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d’ATR, a déclaré : "Recevoir la validation du certificat de type de l’ATR 42-600 de la part de la CAAC, ainsi qu’une commande ferme, sont deux réussites majeures qui marquent le retour des turbopropulseurs ATR en Chine. L’ATR 42-600 va véritablement changer la donne. Les ATR offrent une alternative plus responsable aux jets tout apportant confort et praticité aux passagers, et des services aériens essentiels pour permettre aux communautés et aux entreprises de prospérer."

Fabrice Vautier, Directeur Commercial d’ATR, a déclaré : "D’ici 2035, nous anticipons la construction de plus de 150 aéroports supplémentaires en Chine, et les turbopropulseurs joueront un rôle-clé pour créer un nouveau réseau de liaisons court-courrier à faible flux de passagers, complétant ainsi l’offre de train à grande vitesse. Nos prévisions de marché à 20 ans prévoient un besoin de 280 turbopropulseurs neufs dans la région, et ATR est idéalement placé pour répondre à cette demande, tout en contribuant à réduire la dépendance envers les subventions publiques et en offrant des émissions de CO2 réduites."





