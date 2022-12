Norse Atlantic Airways arrive en France

Article publié le 30 novembre 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost norvégienne lance une liaison entre Paris et New York.

Norse Atlantic Airways, annonce son arrivée sur le marché français avec le lancement d’une desserte transatlantique directe au départ de Paris-CDG vers New York-JFK. Le 26 mars 2023, la compagnie inaugurera son vol entre Paris-CDG et New York-JFK. Cette desserte sera opérée toute l’année avec 1 fréquence quotidienne.

Norse Atlantic Airways est une nouvelle compagnie aérienne qui a été créée, en mars 2021, à Arendal en Norvège, par Bjørn Tore Larsen, PDG et actionnaire principal, qui est l'ancien directeur de Norwegian Air Shuttle. Et même si cette future compagnie peut nous rappeler Norwegian Long Haul, les dirigeants aiment à dire "il n'y a aucun lien avec d'anciens transporteurs.

Norse Atlantic exploite exclusivement des Boeing 787 Dreamliner (15) offrant une configuration à deux cabine, Premium et Economie.

Le premier vol de la compagnie a été opéré entre Oslo et New York le 14 juin dernier, la compagnie a ensuite inauguré des vols depuis Londres puis Berlin vers les Etats-Unis au cours de l’été dernier. Elle se lance désormais en France, depuis l’aéroport Charles-de-Gaulle.

L’été prochain, Norse prévoit d’opérer 10 appareils sur son réseau transatlantique entre Oslo, Londres, Berlin et Paris vers New York, Los Angeles, Fort Lauderdale et Orlando.

