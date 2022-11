Pipistrel livre son premier avion électrique au Canada

Article publié le 8 novembre 2022 par David Dagouret

Le Velis Electro a été livré à l'institut aéronautique de Waterloo.

Pipistrel a annoncé le 31 octobre dernier, la première livraison au Canada de son avion électrique, le Velis Electro. Cet appareil a été livré à son client canadien, le Waterloo Institute for Sustainable Aeronautics (WISA) de l'Université de Waterloo et son partenaire Waterloo Wellington Flight Centre (WWFC). WISA et WWFC utiliseront le Velis Electro dans la recherche des vols électriques au Canada.

Le Pipistrel Velis Electro est le premier avion électrique a avoir obtenu sa certification de type de l'EASA et de la certification UK CAA. La société poursuit son travail pour obtenir la certification de son avion électrique auprès des autorités canadiennes et des autorités américaines.