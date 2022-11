Ryanair présente son programme hivernal à Bordeaux

Article publié le 25 novembre 2022 par David Dagouret

La compagnie low-cost proposera 5 nouvelles destinations.

Ryanair a lancé le 17 novembre derbier son nouveau programme hivernal à Bordeaux, avec 26 lignes dont 5 nouvelles vers Barcelone, Birmingham, Malte, Saint Jacques de Compostelle et Tenerife Sud. Ryanair a investi plus de 300 millions de dollars à Bordeaux avec 3 avions basés, soutenant 90 emplois directs hautement rémunérés dans le domaine de l'aviation et plus de 1 200 emplois indirects à l'aéroport de Bordeaux.

Le directeur du marketing de Ryanair, Dara Brady, a déclaré : "En tant que première compagnie aérienne européenne, Ryanair est ravie d'annoncer son nouveau programme hivernal à Bordeaux, qui propose plus de 140 vols hebdomadaires sur 26 lignes, dont 5 nouvelles lignes hivernales vers des villes telles que Barcelone, Birmingham, Malte, Saint-Jacques-de-Compostelle et Tenerife Sud, permettant ainsi à nos clients bordelais de réserver leur escapade hivernale aux tarifs les plus bas possibles."

Simon Dreschel, président du directoire de la SA Aéroport de Bordeaux-Mérignac a déclaré : "Dans un contexte de reconstruction de la connectivité de Bordeaux, les lignes hivernales de Ryanair sont plébiscitées par les passagers et constituent un signe très positif qui confirme le dynamisme du marché néo-aquitain."





Sur le même sujet