Safran signe un contrat de support SBH avec The Helicopter and Jet Company

Article publié le 18 novembre 2022 par David Dagouret

Ce contrat de service à l'heure de vol (Support-By-the-Hour ou SBH) formalise un accord de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et de services à long terme portant sur plus de 60 moteurs.

Safran Helicopter Engines a signé un contrat avec The Helicopter and Jet Company (THC) pour le support des moteurs Arrano et Arriel équipant ses flottes de H160, H125 et H145. Ce contrat de service à l'heure de vol (Support-By-the-Hour ou SBH) formalise un accord de maintenance, de réparation et de révision (MRO) et de services à long terme portant sur plus de 60 moteurs.

The Helicopter and Jet Company dispose d’une flotte de 30 hélicoptères offrant une large gamme de services commerciaux en Arabie Saoudite, notamment le transport médical d'urgence (EMS), le travail aérien, le charter privé, la prise de vues aériennes et le tourisme.

Frédéric Fourciangue, Directeur Général de Safran Helicopter Engines Support France, a déclaré : "Ce contrat marque une nouvelle étape dans notre partenariat avec The Helicopter and Jet Company. THC est un opérateur en forte croissance, et ce contrat de support justifie le déploiement de ressources locales par les équipes Safran Helicopter Engines".

Arnaud Martinez, Directeur Général de The Helicopter and Jet Company a déclarré : "Nous sommes particulièrement satisfaits de ce partenariat avec Safran pour le support technique des moteurs équipant nos hélicoptères Airbus. Il est crucial pour nous d’être ainsi épaulés afin d’assurer la disponibilité et la fiabilité de notre flotte."

SBH est le service de maintenance à l’heure de vol de Safran Helicopter Engines. Il permet de donner de la visibilité sur les coûts d’opération des moteurs et de lisser les flux financiers, tout en rendant plus souples les opérations de maintenance programmées et non-programmées. Aujourd’hui, 50% des heures de vol des moteurs de Safran Helicopter Engines sont couvertes par le service SBH.

SBH fait partie de la gamme EngineLife Services, les offres de services de Safran pour les moteurs d’hélicoptères.

Sur le même sujet