Transavia France ouvre 2 nouvelles lignes vers l’Algérie dès cet hiver

Article publié le 1 novembre 2022 par David Dagouret

Dès le 17 décembre prochain, la compagnie low-cost lancera une liaison vers Biskra et Batna.

Transavia France a annonce l’ouverture de 2 nouvelles lignes entre la France et l’Algérie. Au départ de Paris-Orly, la filiale low-cost du groupe Air France KLM propose des vols vers Biskra et Batna à partir du 17 décembre et jusqu’en octobre 2023.

La liaison vers Biskra sera opérée à raison d'un vol par semaine (les samedis jusqu’au 25 mars 2023 puis les dimanches jusqu’au 22 octobre 2023), à partir du 17/12/2022.

La liaison vers Batna sera opérée à raison d'un vol par semaine (les samedis jusqu’au 25 mars 2023) puis 2 vols par semaine (les mardis et samedis jusqu’au 28 octobre 2023), à partir du 17/12/2022.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France : "Nous sommes ravis d’ouvrir ces 2 nouvelles routes. Nous avons à cœur de proposer toujours plus e possibilités de voyages vers l’Algérie avec toujours la même qualité de service. Pour l’été 2023, nous desservirons pas moins de 8 destinations algériennes, de quoi donner des idées à nos clients désireux de partir en vacances et de retrouver leurs proches."





Sur le même sujet