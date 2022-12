Un nouveau Directeur Général chez Vietnam Airlines à Paris

Article publié le 30 novembre 2022 par David Dagouret

NGUYEN Tien Hoang est le nouveau Directeur Général Europe de la compagnie, basé dans les bureaux à Paris.

Monsieur NGUYEN Tien Hoang a rejoint le bureau de Paris au mois d’août dernier pour prendre la Direction Générale de la compagnie en Europe. Basé à Paris, il a pour mission d’accompagner le re-dépoilement de la compagnie sur cette région majeure.

Fort de son expérience de plus de 15 ans au sein de Vietnam Airlines à travers divers services au siège de la compagnie à Hanoi, M. Nguyen a également assuré la Direction des opérations de l’Alliance SkyTeam – dont Vietnam Airlines est membre – entre 2017 et 2019. Il était alors basé à Amsterdam, aux Pays-Bas, ce qui lui a apporté une expertise fine de la culture et des pratiques professionnelles européennes.

Ce Vietnamien de 42 ans est marié et père de 2 enfants.

Monsieur NGUYEN Tien Hoang a déclaré : "Depuis mon arrivée au bureau France, j’ai appris à connaître des personnalités très compétentes et mobilisées. Je suis ravi de rejoindre une équipe si stimulante et suis convaincu qu’ensemble, nous réussirons à mener des objectifs ambitieux pour le développement de la compagnie en France et plus globalement en Europe.

Le Vietnam a rouvert aux voyageurs début juin et est aujourd’hui une destination facilement accessible pour les Français notamment sans aucune restriction de voyage. Aucun VISA, ni preuve de vaccination contre le COVID-19, ni de tests RT-PCR ou antigénique ni de quatorzaine ne sont requis pour entrer sur le territoire. C’est un atout majeur dans la région de l’Asie-Pacifique sur lequel nous comptons bien surfer. À bord de nos avions, le port de masque n’est plus obligatoire non plus même si nous maintenons bien entendu toutes les mesures d’hygiène et de sécurité répondant aux normes internationales pour le bien de nos passagers. Le service à bord est également redéployé depuis le mois de juin dernier.

Nous souhaitons rapidement revenir aux niveaux de nos opérations pré-covid – soit de 2019, notre année de référence – c’est pourquoi nous augmentons nos fréquences dès cette saison Hiver IATA au départ de Paris mais également depuis Francfort, Londres et Moscou. À plus long terme, nous avons l’ambition de proposer davantage de destinations en Europe.

Nous sommes très attentifs à l’évolution du marché et voyons des signaux très positifs avec des engagements encourageants pour la fin 2022 et l’année 2023. Nous nous adapterons à la demande dans un objectif de croissance en Europe."





