Volotea annonce ses ambitions en France pour 2023

Article publié le 25 novembre 2022 par David Dagouret

L’année prochaine, la compagnie prévoit une offre historique avec une augmentation de près de 80 % de son offre de sièges en comparaison avec 2019 (pré-covid).

Volotea poursuit son développement en France et annonce pour 2023 son offre la plus importante depuis le début de ses opérations sur le territoire il y a 10 ans. Volotea prévoit ainsi d’offrir près de 6,5 millions de sièges en France, ce qui correspond à une augmentation de plus de 80 % de son offre par rapport à 2019 et de 37 % en comparaison à l’année 2022.

La compagnie aérienne desservira l’année prochaine 224 destinations (dont 62 lignes intérieures). L’ensemble des 8 bases Volotea en France (Nantes, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Marseille, Lyon, Lille et Tarbes-Lourdes) ouvriront de nouvelles routes.

Volotea tend également à jouer un rôle majeur dans le développement économique et social des territoires dans lesquels elle opère. Cette ambition sera renforcée par l’arrivée de plusieurs Airbus A319 et A320 pour atteindre un total de 26 avions basés en France ce qui représente près de 700 emplois directs et 1400 emplois indirects.

Cette offre inédite pour la compagnie aérienne en France en 2023 sera aussi illustrée par un réseau plus international. Ainsi, 58 % de l’offre de sièges sera dédiée aux vols internationaux et relieront la France à 15 pays contre 12 en 2019. En parallèle, Volotea maintiendra une offre domestique forte et gardera un rôle clé dans la connectivité des régions françaises (42 % de son offre de sièges disponibles) où la compagnie tient la 2ème place en termes de liaisons.

L’offre pour le marché algérien (sur lequel les opérations de Volotea ont commencé en décembre 2021) prévoit d’être étoffée de 95 % au cours de l’année 2023 par rapport à 2022 pour atteindre plus de 550 000 sièges sur l’ensemble de ses 7 destinations (Tlemcen, Oran, Alger, Béjaïa, Sétif, Annaba et Constantine).

Dans sa logique de renforcement des connexions entre le continent et les îles européennes, elle proposera plus de 2,2 millions de sièges pour des destinations insulaires soit 34 % de son offre de sièges. L’Ile de Beauté, représentera à elle seule plus d’1 million de sièges (une augmentation de 23 % en comparaison à 2019). Les Baléares, Les Canaries ou encore les îles grecques ne seront pas en reste avec plus de 300 000 sièges mis à disposition pour chacune.

Pour soutenir sa croissance, la compagnie prévoit de renforcer sa flotte grâce à l’arrivée de nouveaux appareils pour atteindre entre 41 et 46 avions basés sur l’ensemble de ses 19 bases en Europe.

Carlos Muñoz, fondateur et PDG de Volotea a déclaré : "Nous sommes particulièrement fiers d’annoncer aujourd’hui une dynamique de croissance historique pour notre compagnie. Volotea fait aujourd’hui partie des acteurs moteurs et fer de lance du paysage aérien en Europe et tout particulièrement en France, son premier marché. Pendant la période du Covid, nous avons su miser sur des stratégies efficaces (ouvertures de bases, nouvelles lignes, changement de flotte..) qui nous ont permis de sortir plus fort de la crise et nous permettent d’afficher un fort développement pour l’année à venir."





Sur le même sujet