2 nouvelles routes vers l’Algérie par Transavia France

Article publié le 24 décembre 2022 par David Dagouret

La filiale low-cost a inauguré ses liaisons vers Batna et Biskra.

Transavia a inauguré le 17 décembre ses nouvelles routes Paris – Batna et Paris - Biskra. Batna et Biskra viennent s’ajouter à Alger, Béjaïa, Constantine, Oran, Sétif et Tlemcen pour un total de 8 destinations vers l’Algérie. A l’aéroport, les équipages ont pu célébrer les vols inauguraux lors du traditionnel coupé de ruban avec les passagers.

Transavia assure des liaisons vers Batna et Biskra, à raison d’1 vol par semaine (les samedis) jusqu’à fin mars 2023.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing de Transavia France a déclaré : "Nous sommes très heureux d’inaugurer ces 2 nouvelles lignes. Notre clientèle dispose désormais de nouvelles opportunités de développer notre offre de vols vers ce pays et répondre à la demande de nos clients désireux de passer les vacances avec leurs proches."





