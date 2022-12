LATAM conclut un partenariat avec la Fondation Cataruben

Article publié le 26 décembre 2022 par David Dagouret

Le projet est situé dans la région colombienne de l'Orénoque et couvrira une superficie de 575 000 hectares.

Le groupe LATAM a annoncé hier un nouveau partenariat avec la Fondation Cataruben dans le cadre du projet CO2Bio, qui vise à préserver et à restaurer des savanes et des forêts inondées en Amérique du Sud. L'importance de ce projet réside dans sa très forte capacité de capture du dioxyde de carbone, dans la préservation de la biodiversité et dans l'impact significatif qu'il a généré au sein de la communauté.

Situé dans la région colombienne de l'Orénoque, le projet prévoit, d'ici à 2030, de capter 11,3 millions de tonnes de CO2 sur une superficie de 575 000 hectares, soit plus de trois fois la taille de villes comme Bogota ou Sao Paulo. Il bénéficiera également à 700 familles de la région et est soutenu par le programme "Natural Wealth" de l'Agence américaine pour le développement international (USAID).

CO2Bio s'inscrit dans la stratégie de durabilité de LATAM, qui s'est fixé les objectifs suivants : croissance neutre en carbone d'ici 2019, réduction/compensation de l'équivalent de 50 % des émissions nationales d'ici 2030 et neutralité carbone d'ici 2050. Ces objectifs seront atteints grâce à la mise en œuvre de nouvelles technologies et à une gestion plus efficace, en favorisant l'utilisation de carburants d'aviation durables et grâce à des programmes de compensation axés sur la conservation d'écosystèmes essentiels.

Le projet promeut et met en œuvre des plans de conservation basés sur des critères de durabilité et sur l'utilisation passée des terres, en impliquant la communauté dans les actions de protection, ainsi qu'en établissant de bonnes pratiques afin qu'elle puisse utiliser durablement les ressources disponibles dans cet important écosystème.

Outre la protection d'écosystèmes clés tels que les zones humides de la région, le projet CO2Bio abrite plus de 2 000 espèces, dont 7 espèces d'oiseaux en état de vulnérabilité, 5 espèces de papillons diurnes en voie de disparition, ainsi que d'autres espèces en état de vulnérabilité ou de danger critique qui rendent urgent ce type de projet axé sur la protection de leur habitat.

Roberto Alvo, PDG de LATAM Airlines Group a déclaré : "Grâce à cette nouvelle alliance stratégique conclue avec Cataruben, LATAM réaffirme son engagement à favoriser un modèle de compensation collaboratif qui a non seulement un impact sur le changement climatique grâce à l'augmentation du captage du CO2, mais qui contribue également à l'amélioration de la qualité de vie des communautés et à la protection de la biodiversité."

Eduwin Hincapié, responsable de la stratégie biodiversité, carbone et eau de la Fondation Cataruben a déclaré : "Dans l'Orénoque colombien, trois éléments fondamentaux convergent pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés : la conservation de la biodiversité, la protection des sources d'eau et l'augmentation de la capture du carbone, des critères que nous partageons avec différentes zones d'Amérique du Sud et qui, nous l'espérons, pourront servir d'exemple pour mettre en œuvre des mécanismes similaires dans d'autres pays sur le continent, où les communautés participent activement à la conservation d'écosystèmes stratégiques pour le monde."





