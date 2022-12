Lufthansa Aviation Training commande sept Diamond DA42-VI

Article publié le 28 décembre 2022 par David Dagouret

La société allemande a également commandé trois simulateurs de vol.

Lufthansa Aviation Training et Diamond Aircraft ont signé un contrat portant sur l'achat de sept appareils DA42-VI et trois simulateurs DA42 FNPT II. Cette commande a eu lieu lors d'une cérémonie au siège de Diamond Aircraft à Wiener Neustadt, en Autriche. Avec cette livraison la flotte d'avions d'entraînement Diamond de Lufthansa Aviation Training s'élèvera à 24 au total (14 DA42, 10 DA40) et 4 simulateurs Diamond Aircraft.

La livraison des avions DA42-VI est prévue pour l'année 2024. Quatre exemplaires seront basés à Grenchen en Suisse, et trois autres à Rostock-Laage en Allemagne.

Concernant les simulateurs DA42, un sera exploité à Rostock-Laage et les deux autres seront exploités à Zurich en Suisse.

