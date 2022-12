ORC prend livraison de son premier ATR 42-600

Article publié le 24 décembre 2022 par David Dagouret

L'appareil devrait débuter ses opérations en mars prochain avec des liaisons dans les régions de Nagasaki et Fukuoka.

ORC (Oriental Air Bridge), compagnie aérienne régionale japonaise, a pris livraison le 16 décembre dernier, à Toulouse, de son premier ATR 42-600 couvert par un contrat de maintenance globale (GMA) ATR. Commandé en juillet dernier, l'appareil arbore les couleurs de la nouvelle livrée d’ORC. L’avion ATR devrait débuter ses opérations en mars 2023 et assurera des liaisons dans les régions de Nagasaki et de Fukuoka au sud du Japon, soutenant ainsi les activités domestiques de la compagnie aérienne.

Avec la signature d'un contrat GMA ATR, ORC profitera également pleinement de l'expertise du constructeur pour ses appareils ATR en service.

M. Tanaka, Directeur général d'ORC, a déclaré : "Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt commencer à exploiter notre ATR 42-600. Grâce à la polyvalence et aux performances économiques inégalées des avions ATR, cette livraison représente une étape supplémentaire pour nous permettre de servir au mieux notre objectif premier, celui de proposer des liaisons aériennes les plus durables possibles pour redynamiser les îles reculées aux alentours de la préfecture de Nagasaki. Nous serons également en mesure d'offrir à nos passagers les plus hauts standards de confort et de modernité, tout en limitant les coûts grâce à notre accord de maintenance globale ATR. Nous sommes impatients d'accueillir les passagers sur nos vols à destination des îles reculées de Nagasaki, qui abritent un patrimoine d’exception."

Nathalie Tarnaud Laude, Présidente exécutive d'ATR, a déclaré : " Les liaisons aériennes jouent un rôle central au Japon pour les déplacements comme pour le transport intérieur. À ce titre, ORC stimule l’économie locale au quotidien en proposant des connexions essentielles aux communautés de Nagasaki et des îles aux alentours. Chez ATR, nous sommes heureux de compter ORC parmi nos nouveaux clients et de contribuer à soutenir leur mission en leur fournissant les avions les plus abordables et les plus responsables du marché. Le soutien que nous serons en mesure d'apporter par le biais du contrat de maintenance globale ATR garantira également les services les plus fiables et les plus efficaces pour leur flotte."

