PLAY a transporté 75 000 passagers en novembre

Article publié le 24 décembre 2022 par David Dagouret

Le coefficient de remplissage en novembre était de 79,1%.

La compagnie aérienne PLAY a transporté 75 396 passagers en novembre 2022, soit plus de quatre fois le nombre de passagers transportés par la compagnie un an auparavant, en novembre 2021.

Le coefficient de remplissage en novembre était de 79,1% contre un coefficient de remplissage de 81,9 % en octobre . Les liaisons à destination et en provenance de Londres, Paris et Tenerife ont connu un franc succès avec un taux de remplissage d'environ 90%. 29,8% des passagers étaient des passagers en provenance d'Islande, 30,9% se rendaient en Islande et 39,3 % étaient des passagers en correspondance (VIA).

Les réservations à terme sont en hausse et PLAY voit clairement une forte tendance de réservation en Islande pour les mois à venir. La ponctualité (OTP) en novembre était de 98,2%, contre 95,4 % en octobre.

PLAY à Hambourg, Stockholm et Varsovie :

Le 15 novembre, PLAY a lancé la vente de billets pour Hambourg (Allemagne) et Stockholm (Suède). Les vols de et vers Stockholm débuteront le 31 mars 2023, et vers/de Hambourg le 16 mai 2023. Les voyageurs pourront opter pour des vols en correspondance vers les Etats-Unis au départ de ces deux villes européennes via l'Islande.

Le 2 décembre, PLAY a lancé la vente de billets pour Varsovie, la capitale de la Pologne. Le premier vol aura lieu le 3 avril 2023. PLAY opérera des vols de Reykjavik vers Varsovie deux fois par semaine.

Birgir Jónsson, PDG de PLAY a déclaré : "Nous pouvons affirmer avec certitude que nos chiffres de trafic sont satisfaisants pour le mois de novembre, qui est historiquement un mois de basse saison. Il est agréable de constater plus de 90% de coefficient de remplissage pour Londres et Paris, des destinations majeures de notre réseau de lignes. Il est également intéressant de voir nos destinations de loisirs, comme Tenerife et Alicante, atteindre un taux de remplissage de prés de 90% en novembre sachant que ces destinations ne sont généralement pas aussi populaires ce mois-ci. Je suis également vraiment fier de la ponctualité de PLAY en novembre, qui a atteint 98,2%. Ceci découle des efforts de la part d’un personnel dévoué qui fait son maximum chaque jour pour servir les clients de PLAY de la meilleure façon possible."