Transavia ouvre 7 nouvelles lignes internationales pour l’été 2023

Article publié le 24 décembre 2022 par David Dagouret

Transavia France a annoncé le 15 décembre dernier, le renforcement de son programme été 2023.

La filiale low-cost du groupe Air France lance 7 nouvelles routes internationales. Au départ de sa base de Paris-Orly, la compagnie propose pour la première fois des vols vers Paphos(Chypre), Almeria, Oslo et Venise. Elle opèrera des vols vers Antalya (au départ de Lyon et Nantes) et Erevan (au départ de Marseille). Des prolongations de routes sont également prévues depuis Paris Orly, Lyon et Nice.

Transavia poursuit le déploiement de son offre de vols pour la saison été 2023.

La compagnie étend ainsi son réseau au départ de Paris Orly et proposera des vols vers 4 nouvelles destinations européennes :

Paphos (Chypre, nouveauté) : jusqu’à 1 vol par semaine (les samedis), premier vol le 22/04/2023

Almeria (nouveauté) : jusqu’à 3 vols par semaine (les mardis, jeudis et samedis), premier vol le 22/04/2023,

Oslo (nouveauté) : jusqu’à 4 vols par semaine (les lundis, jeudis, vendredis et dimanches), premier vol le 20/04/2023,

Venise (nouveauté) : jusqu’à 4 vols par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et dimanches), premier vol le 26/03/2023.

Transavia confirme sa volonté de se développer sur le marché turc et ouvre 2 nouvelles dessertes en direction d’Antalya. Enfin, elle répond aux besoins de sa clientèle en proposant Erevan au départ de Marseille :

Lyon - Antalya (nouveauté) : 1 vol par semaine (les lundis), premier vol le 10/04/2023,

Nantes - Antalya (nouveauté) : 1 vol par semaine (les samedis), premier vol le 15/04/2023,

Marseille – Erevan (nouveauté) : 1 vol par semaine (les mardis), premier vol le 27/06/2023

En parallèle, Transavia annonce la reconduction de 4 routes. Ainsi, Lamezia Terme (en Calabre) sera accessible au départ de Paris-Orly. Ses lignes Lyon – Dakar, Lyon – Hurghada et Nice – Tunis sont également reconduites.

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis de renforcer notre offre de vols pour l’été 2023. Avec ces 7 nouvelles lignes internationales, nos clients disposent de nouvelles possibilités de voyages à tarifs abordables au départ de Paris-Orly et en régions avec toujours la même qualité de service. Nos passagers peuvent dès à présent prévoir leurs vacances avec leurs proches et partir à la découverte de la Turquie, l’Arménie, Chypre ou encore les villes européennes d’Oslo et Venise."





