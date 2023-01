Aéro Biodiversité accueille cinq nouveaux membres au sein de son Comité scientifique

Article publié le 30 janvier 2023 par David Dagouret

Le Comité bénéficie d’un lien privilégié avec de grandes institutions scientifiques telles que le CNRS, l’INRAE, la Haute autorité environnementale et le Muséum national d’Histoire naturelle.

Le Comité scientifique d’Aéro Biodiversité a pour rôle de proposer des méthodologies d’évaluation et de suivi de la biodiversité, de valider les résultats obtenus, d’encadrer scientifiquement les travaux de terrain, et d’émettre des souhaits de bonne conduite environnementale aux aéroports/aérodromes partenaires.

Aéro Biodiversité, dont la mission est d’évaluer, d’améliorer et de protéger la biodiversité aéroportuaire, a annoncé l'accueil de cinq nouveaux membres au sein de son Comité scientifique.



Sandrine SALMON, Ingénieure au Muséum National d’Histoire Naturelle, au sein de l’unité Mécanismes Adaptatifs et Évolution. Actuellement, elle initie des recherches sur la communication chimique entre les arthropodes du sol. Ses travaux ont donné lieu à plus d’une quarantaine d’articles de recherche publiés dans des revues internationales.



Katia HÉRARD, Responsable de l’équipe « Espaces protégés et Partenariats biodiversité » – UMS PatriNat (OFB/MNHN/CNRS). En poste au MNHN depuis 2000 avec la responsabilité d’une équipe de 18 agents OFB et MNHN depuis 2011.



Christian MOUGIN, Ecotoxicologue. Directeur de Recherche à l’Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement. Membre de la cellule d’animation du réseau national d’écotoxicologie terrestre et aquatique ECOTOX.



Thierry BOURGOIN, Professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle, entomologiste systématicien (Hémiptères, Fulgoromorphes), ancien Directeur adjoint des Collections.



Antonio BISPO, Ingénieur agronome et écotoxicologue. Directeur de l’Unité de Recherche Info&Sols INRAE Orléans, centrée sur la compréhension de l’organisation des sols et de leur fonctionnement, l’évaluation de la santé et de la qualité des sols ainsi que la gestion des données environnementales.



François Bouvier, Président du Comité scientifique d’Aéro Biodiversité a déclaré : "Protéger la diversité biologique ordinaire, celle avec laquelle nous cohabitons au quotidien, c’est là un enjeu crucial pour toute la biosphère. Elle représente le réservoir génétique dans lequel nous puisons nos capacités de survie. C’est pourquoi l’initiative « Aéro Biodiversité » est si importante. Elle permet de transformer ces grandes prairies vierges que sont les zones aéroportuaires en réserves du vivant, qui peuvent enrichir et être offertes à tous les écosystèmes locaux. Encore faut-il qu’elle ne se résume pas à une opération formelle de toilettage écologique vertueux."