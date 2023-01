Air austral annonce l'homologation de son protocole de conciliation

Article publié le 30 janvier 2023 par David Dagouret

Ce protocole et son homologation vont permettre à Air Austral de mettre en œuvre les opérations capitalistiques prévues dans le cadre de son plan de restructuration.

Air Austral a annoncé que le Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion a homologué le 25 janvier dernier, le protocole de conciliation reprenant l’ensemble des efforts consentis par les différents créanciers dans le cadre du plan de restructuration de la compagnie. Ce dernier avait été signé par toutes les parties signataires (État français, actionnaires, créanciers publics et partenaires bancaires) le 23 décembre dernier.



Joseph Bréma, Président Directeur Général d’Air Austral a déclaré : "Je souhaite remercier au nom de tous les salariés de l’entreprise, l’État français, pour son profond soutien, notre actionnaire de référence la SEMATRA et l’ensemble de nos partenaires bancaires pour leur présence renouvelée à nos côtés, mais également nos futurs actionnaires, regroupés sous le nom de RunAir, pour leur précieux engagement. Cette étape clé va désormais nous permettre de nous tourner vers l’avenir avec plus de sérénité. La compagnie peut ainsi poursuivre la mise en œuvre de son plan de restructuration visant à assurer la pérennité de ses activités."





