Air France dévoile ses 17 chefs partenaires

Article publié le 31 janvier 2023 par David Dagouret

5 chefs intègrent cette brigade pour la première fois : Amandine Chaignot, Mauro Colagreco, Thierry Marx, Angelo Musa et Olivier Perret.

À l’occasion du Bocuse d’Or 2023 qui s'est déroulé du 19 au 23 janvier dernier, Air France qui était partenaire de cet événement, a dévoilé l’ensemble des grands chefs avec lesquels elle collaborera cette année. Dix-sept talents culinaires valorisant l’excellence française vont ainsi se succéder au fil des prochains mois à bord de ses cabines La Première, Business et dans ses salons en aéroport.

La compagnie s’attache à faire découvrir à ses clients la richesse et la diversité du patrimoine gastronomique français dans une approche plus responsable, en préférant des produits frais, locaux et de saison et en proposant systématiquement une option végétarienne dans toutes ses cabines de voyage.

Pour composer ces menus, Air France s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire de Servair et de son Studio culinaire.

Au départ de Paris, se succèderont cette année en cabines La Première et Business long-courrier des menus signés exclusivement pour Air France par les chefs étoilés français Arnaud Lallement, Régis Marcon, Anne-Sophie Pic, Emmanuel Renaut et Michel Roth. Pour la toute première fois, Mauro Colagreco et Thierry Marx ajouteront également leur savoir-faire.

Compositions végétariennes, viandes ou volailles d’origine française, poissons issus de la pêche durable : tous les chefs sont attachés à faire découvrir le terroir de leur région.

Dans les suites La Première, les chefs pâtissiers MOF Philippe Urraca et pour la première fois Angelo Musa viendront apporter une touche sucrée aux menus de cette cabine.

Air France renouvelle par ailleurs ses menus signés par des chefs français au départ des escales de son réseau long-courrier. La compagnie poursuit ainsi sa collaboration avec le chef triplement étoilé Julien Royer en cabines La Première et Business au départ de Singapour. Originaire d’Auvergne, Julien Royer officie aux restaurants Odette et Claudine de la cité-Etat. Au départ de La Réunion, en cabine Business, les menus sont signés par Jofrane Dailly, chef réunionnais travaillant dans les cuisines du Diana Dea Lodge à Sainte-Anne. En 2023, Air France proposera également des menus signés par le chef Olivier Perret au départ de l’ensemble de ses escales canadiennes (Montréal, Toronto, Québec et Vancouver). Celui-ci s’appliquera à proposer une gastronomie française composée d’ingrédients frais pour les menus de la cabine Business. Originaire de Bourgogne, le chef est à retrouver également au restaurant Le Renoir de l’hôtel Sofitel Montréal Le Carré Doré.

Sur le réseau moyen-courrier, en cabine Business, le chef corporate Servair François Adamski, MOF et Bocuse d’Or, signe toute l’année le déjeuner ou le dîner servi à bord.

Par ailleurs, Air France collabore avec de nombreux chefs dans ses salons des aéroports parisiens. À Paris-Charles de Gaulle, Alain Ducasse et ses équipes signent ainsi la carte du salon La Première d’Air France. Dans les autres salons situés au terminal 2 E (halls K, L et M), Ducasse Paris dévoile régulièrement de nouveaux mets à découvrir parmi l’ensemble de l’offre disponible. Dans le salon situé au terminal 2 F, François Adamski s’associe avec des chefs talentueux pour signer des menus inédits et de saison. Après Chloé Charles, Amandine Chaignot viendra ainsi mettre son talent au service des clients de la compagnie. À Paris-Orly, c’est Guy Martin, habitué à signer les menus servis à bord des vols Air France qui signera pour la première fois un plat à découvrir au salon international d’Orly 3. Enfin, dans le salon court-courrier d’Orly 2, les clients pourront savourer les choux signés par le chef pâtissier Philippe Urraca.

