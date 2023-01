Air France ouvre une liaison directe entre Cayenne et Belém au Brésil

Article publié le 30 janvier 2023 par David Dagouret

A compter du 05 mai 2023, la compagnie aérienne lancera un vol hebdomadaire entre ces deux ville, opéré en Airbus A320.

Air France poursuit le développement de son Réseau Régional Caraïbes (RRC) et annonce l'ouverture d'une liaison directe entre Cayenne et Belém au Brésil. Cette laision sera lancée à partir du 05 mai 2023 et opérée en Airbus A320. L’avion assurant ce vol suivra un itinéraire Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne, Belém, permettant aux clients Guadeloupéens et Martiniquais de rejoindre également le Brésil sans avoir à changer d’appareil.



Deux Airbus A320 d’Air France sont basés à Pointe-à-Pitre reliant toute l’année Pointe-à-Pitre, Fort-de-France, Cayenne et Miami, jusqu’à 23 vols par semaine. La cabine de ces appareils a une capacité de 168 sièges (12 en classe Business et 156 en classe Economy) et est équipée d'une connexion wifi.



Horaire des vols (en heure locale) :

AF602 : Départ de Cayenne à 15h40, arrivée à Belém à 17h15, le vendredi

AF603 : Départ de Belém à 09h35, arrivée à Cayenne à 11h10, le samedi

A compter du 30 mars 2023, la compagnie adaptera par ailleurs les horaires de sa liaison Pointe-à-Pitre – Miami afin de permettre aux clients en provenance de Fort-de-France et de Cayenne de rejoindre la Floride. Deux vols seront proposés chaque semaine, également assurés en Airbus A320 de 168 sièges.



Horaire des vols (en heure locale) :

AF616 : Départ de Pointe-à-Pitre à 16h30 ; arrivée à Miami à 19h55, les jeudis et samedis.

AF617 : Départ de Miami à 09h55 ; arrivée à Pointe-à-Pitre à 13h10, les vendredis et dimanches.

