ATR nomme Lamberto Martinello à la direction de la Communication et de l'Image de marque

Article publié le 13 janvier 2023 par David Dagouret

Lamberto Martinello a été nommé Directeur de la Communication et de l'Image de marque d’ATR. Il a pris ses fonctions au 1er janvier 2023 et rapporte directement à la Présidente exécutive, Nathalie Tarnaud Laude.

Lamberto Martinello était précédemment Directeur des Médias sociaux et du Marketing digital au sein du groupe italien Leonardo. Depuis 2005, il y a occupé différents postes à responsabilités, couvrant l’ensemble des aspects de la communication d’entreprise. Il a notamment développé une expertise solide dans les domaines de la communication interne et externe, des médias sociaux, du marketing digital, de la e-réputation et de la gestion de crise.

