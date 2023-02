Boeing remporte le contrat de démonstrateur en vol durable de la NASA

Article publié le 31 janvier 2023 par David Dagouret

La NASA, Boeing et leurs partenaires ont pour objectif de réduire la consommation de carburant et les émissions des avions monocouloir de 30 %.

La NASA a confié à Boeing et à son équipe industrielle la direction du développement et des essais en vol d’un démonstrateur grandeur nature doté d’ailes haubanées transsoniques TTBW (Transonic Truss-Braced Wing).

Les technologies présentées et testées dans le cadre du programme de démonstrateur en vol durable SFD (Sustainable Flight Demonstrator) pourront être utilisées dans des projets futurs et conduire à des gains révolutionnaires sur le double plan de l’aérodynamique et du rendement énergétique.

Enrichi des avancées attendues dans les domaines des systèmes de propulsion, des matériaux et de l’architecture systèmes, un avion monocouloir doté d’une voilure ultrafine TTBW permettrait de réduire la consommation de carburant et les émissions jusqu’à 30 % par rapport aux monocouloirs actuellement les plus efficients, en fonction de la mission. Le programme SFD a pour but d’accompagner le secteur de l’aviation civile vers la neutralité carbone d’ici à 2050, tout en remplissant les objectifs fixés aux États-Unis par le plan d’action climatique pour l’aviation de la Maison-Blanche.

Renforcées par des haubans et affichant une envergure et un allongement géométrique (AR) supérieurs, les ailes ultrafines pourraient, à terme, soutenir des systèmes de propulsion avancés actuellement pénalisés par le manque d’espace sous voilure qui caractérise les avions à ailes surbaissées. Dans le cas de cet avion expérimental, Boeing utilisera des éléments provenant d’appareils existants et les intégrera à des composants entièrement nouveaux.

Le financement de la NASA dans le cadre de l’accord Space Act relatif au programme SFD s’élève à 425 millions de dollars. Le programme SFD bénéficiera par ailleurs d’une enveloppe de 725 millions de dollars apportée par Boeing et ses partenaires industriels en vue de façonner le programme de démonstrateur et de financer les ressources nécessaires. Enfin, les investissements consacrés en interne par Boeing aux phases récentes de la recherche sur l’aviation durable s’élèvent à 110 millions de dollars.

Le concept de cellule à ailes ultrafines TTBW est le fruit de plus d’une décennie de développements soutenus par la NASA, Boeing et des investisseurs industriels. Dans le cadre de précédentes initiatives de l’Agence, telles que le programme de recherche sur les avions subsoniques ultra-propres SUGAR (Subsonic Ultra Green Aircraft Research), Boeing a procédé à des tests approfondis en soufflerie et utilisé une solution de modélisation numérique pour perfectionner la conception de la voilure haubanée. Les premières études conceptuelles ont débuté dans le cadre du programme ERA (Environmentally Responsible Aviation) mené par la NASA en faveur d’une aviation respectueuse de l’environnement.

Greg Hyslop, ingénieur en chef de Boeing et vice-président exécutif de l’ingénierie, des tests et de la technologie a déclaré : "Le programme SFD peut contribuer de façon significative à un avenir durable. Il permet en effet de concevoir, de construire et de faire voler un avion expérimental grandeur nature tout en résolvant des problèmes techniques originaux."





