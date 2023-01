Cathay Pacific va plus que doubler ses fréquences vers la Chine Continentale

Article publié le 13 janvier 2023 par David Dagouret

La compagnie aérienne opèrera 61 rotations par semaine entre Hong Kong et 13 villes de Chine Continentale.

Cathay Pacific annonce qu’elle fera plus que doubler ses vols vers la Chine Continentale, en assurant 61 rotations par semaine entre Hong Kong et 13 villes de Chine Continentale à partir du 14 janvier 2023. À titre de comparaison, la compagnie opère actuellement 27 vols hebdomadaires de Hong Kong vers la Chine Continentale et 50 vols hebdomadaires depuis la Chine Continentale vers Hong Kong.

Cathay Pacific travaille activement à la reprise et à l’ajout progressif de vols entre Hong Kong et la Chine Continentale dans les semaines à venir, dans le but d'exploiter plus de 100 rotations hebdomadaires d'ici mars prochain.

Depuis le 8 janvier 2023, Cathay Pacific a augmenté ses vols entre Hong Kong et Pékin, passant à 10 rotations hebdomadaires, et entre Hong Kong et Shanghai (Pudong) à 21 rotations par semaine. La compagnie reprend également ses vols vers Guangzhou avec 5 rotations hebdomadaires.

Parallèlement, à partir du 14 janvier 2023, la compagnie passera à 4 rotations par semaine entre Hong Kong et Xiamen et à 6 fréquences par semaine entre Hong Kong et Chengdu.

À ce jour, Cathay Pacific exploite des vols desservant près de 60 destinations à travers le monde. La compagnie continue d'ajouter de nouvelles destinations à son réseau.

