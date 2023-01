Emirates étend son réseau au Japon

Article publié le 24 janvier 2023 par David Dagouret

La compagnie a annoncé la reprise de ses vols vers Tokyo-Haneda à partir du 2 avril 2023.

Emirates reprendra ses vols vers Tokyo-Haneda à partir du 2 avril 2023, renforçant ainsi son réseau japonais. Le vol sera opéré par l'un des derniers Boeing 777 "Game Changer" d'Emirates, le vol EK312 quittera Dubaï à 07h50 et arrivera à Haneda à 22h35. Le vol retour EK313 partira d’Haneda à 00h05 et arrivera à Dubaï à 06h20. Toutes les heures sont locales.



Le retour d'Emirates à Haneda renforcera les opérations de la compagnie au Japon. Il s’ajoute à son vol quotidien en A380 vers Tokyo-Narita et son vol quotidien en Boeing 777 vers Osaka. Emirates offre également aux passagers un accès à 26 villes au Japon et à 10 points régionaux via Tokyo et Osaka, grâce à son accord de partage de codes avec Japan Airlines.



Avec l'ajout de Tokyo-Haneda, Emirates porte son réseau mondial à 141 points sur 6 continents, dont 10 destinations exclusivement cargo. Emirates exploite actuellement ses derniers Boeing 777-300ER, équipés des suites privées de la Première Classe, vers Bruxelles, Genève, Nice, Londres Stansted, Francfort et Zurich.

