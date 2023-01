Emirates reprend son vol quotidien sans escale entre Dubaï et Hong Kong

Article publié le 31 janvier 2023 par David Dagouret

Dès le 29 mars prochain,la compagnie lancera un vol quotidien sans escale entre ses deux villes.

La compagnie aérienne va augmenter ses fréquences vers Hong Kong avec un vol quotidien sans escale depuis son hub de Dubaï, à partir du 29 mars 2023. Cela s'ajoute à son vol quotidien existant de Dubaï à Hong Kong via Bangkok et porte les opérations de la compagnie à 14 vols hebdomadaires.



Opéré par un avion Airbus A380, le vol EK380 d'Emirates quittera Dubaï à 10h45 et arrivera à Hong Kong à 22h00. Le vol retour EK381 partira de Hong Kong à 00h35 et arrivera à Dubaï à 05h00.

